45 anos de poder local: A internacionalização das cidades

Há cerca de dez anos os alojamentos locais foram ocupando os edifícios degradados no centro da cidade do Porto. Deram-lhe uma nova roupagem, numa altura em que a cidade se abria ao turismo. Surgiram novos negócios, o Porto tornou-se poliglota e ganhou um novo ritmo. A pandemia, já se sabe, abrandou este movimento, que volta agora a despontar, aos poucos. O repórter Nuno Amaral levou o microfone à Praça dos Poveiros, à Ribeira, passando pela Rua das Flores, e registou a alegria pelo aumento do lucro e os lamentos pela perda de costumes.Para o Professor Catedrático do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, José Rio Fernandes, a pandemia deixou a "nu" a excessiva aposta no turismo. Deu o exemplo do Porto, que numa única plataforma, tinha mais visitantes que residentes. Rio Fernandes garante que o rácio de alojamento local, em relação aos residentes no Porto, é superior ao de Barcelona. Para o também coordenador do Grupo Cidades e Ordenamento do Território do CEGOT, Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território, os municípios já estão a falar cada vez mais em turismo sustentável, que na prática significa que as cidades devem apostar em vários setores e não só num setor específico. O caminho a seguir em alternativa ao turismo é atrair investimento estrangeiro, com mão-de-obra qualificada, e instalar essas empresas tecnológicas na Maia, Matosinhos, Gaia, Gondomar e por aí fora. A entrevista é da Cláudia Costa.