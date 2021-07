45 anos de poder local - as cidades pós Covid

A economia urbana, a vivência e os usos dos espaços públicos, a mobilidade, a dependência de algumas atividades económicas foram significativamente questionadas. Cidades com a dimensão de Lisboa foram particularmente sensíveis a estas transformações. O que fica depois disto? Que transformações são mais permanentes? Que mudanças na atividade económica, turística e de uso do espaço público, como vão ser as cidades pós Covid? A repórter Arlinda Brandão foi à procura de respostas na capital.Para a professor do departamento de Geografia e planeamento regional da Universidade Nova de Lisboa, João Seixas, a pandemia acentuou tendências que já vinham de trás. Umas boas, outras más. Agora é preciso perceber o que vai perdurar no futuro. Questionado sobre se vamos conseguir criar um novo tipo de desenvolvimento, cidades mais sociais e ecológicas, o investigador disse tratar-se de uma pergunta para a qual ainda não tem resposta. Mas tem a certeza que os municípios devem cada vez mais promover o bem-estar das comunidades e dos bairros, pois só assim, ficam mais resilientes a fenómenos como a pandemia. Terminou com um apelo: as cidades que queremos no futuro têm de ser pensadas por todos. Ninguém pode ficar de fora deste desígnio. A entrevista é de Cláudia Costa.