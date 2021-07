45 anos de poder local: Novas Economias Locais centradas no setor Agrícola

Lamego tem até setembro uma Feira de Valorização de Produtos Endógenos. Enchidos, presunto e bola de Lamego vão encher alguns dos expositores da Avenida Doutor Alfredo de Sousa, no centro da cidade. No entanto, apesar da divulgação, o comércio local aponta dificuldades: a necessidade de certificação dos produtos, a abertura de grandes superfícies e a perda de conhecimento são alguns dos problemas identificados pelos comerciantes. A reportagem é da Diana Craveiro.Para o professor da universidade de Aveiro, Manuel António Coimbra, o caminho a seguir é o da certificação. Diz que Portugal tem excelentes exemplos de comunidades que têm feito um bom trabalho na certificação dos produtos endógenos, que ajudam à valorização do interior e à atratividade e emprego dos territórios.Para este especialista em Bioquímica e química dos alimentos, a produção industrial e artesanal não devem estar de costas voltadas, até porque, assim podem abarcar públicos diferentes e complementares. Manuel António Coimbra considera que as autarquias têm, ou devem ter, um papel mediador entre a burocracia para se conseguir as certificações e as associações produtoras. A segurança alimentar é fundamental. Diz ainda que a união dos produtores é crucial para todo este processo. A entrevista é da Cláudia Costa.