60 mil casas continuam sem energia elétrica

Nos últimos dias as equipas têm estado no terreno para repor a energia elétrica diminuindo de cerca de trezentas mil habitações sem energia para 60 mil.



O presidente da EDP Distribuição, João Torres, prevê que o número de casas sem eletricidade diminua ainda mais esta terça-feira, mas avisa que ainda vai demorar até que a rede seja totalmente reposta.



Aquele responsável da companhia elétrica explica que as falhas de energia que afetaram milhares de clientes se ficaram a dever aos ventos fortes que danificaram muitas infraestruturas da rede.



O presidente da EDP Distribuição, João Torres, entrevistado pelo jornalista Luís Soares.



Vão ser precisos mais alguns dias até que a rede elétrica esteja recuperada.

Telecomunicações também afetadas

Também as telecomunicações foram afetadas pela passagem da tempestade Leslie.



Em comunicado emitido ao início da noite a Altice Portugal fez saber que ainda há cerca de 39 mil clientes da rede fixa com problemas nos serviços de voz, internet e televisão.



A empresa avança que a recuperação dos serviços está dependente de um trabalho de reconstrução das redes de fibra e cobre que está a decorrer mas que está sujeito às condições meteorológicas e de acessibilidade.