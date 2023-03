80% dos municípios apresentam tarifas reduzidas e elevadas perdas de água na distribuição

Foto: MRJN Photography / Unsplash

A Zero analisou o mais recente relatório dos serviços de água e resíduos de Portugal e chegaram á conclusão que 80 por cento dos municípios apresentam défice tarifário no serviço de abastecimento de água, acrescentando a esse fator elevadas perdas de água no sistema de distribuição.