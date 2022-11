90% dos jovens portugueses de 18 anos admitem beber álcool com alguma regularidade

90% dos jovens portugueses de 18 anos admitem beber álcool com alguma regularidadeNove em cada dez jovens portugueses admitem consumir álcool com regularidade. O número consta de um relatório divulgado hoje pelo Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências.A investigadora do SICAD, Ludmila Carapinha, diz que o álcool continua a estar demasiado próximo dos jovens, sendo, por isso, de fácil acesso desde cedo.Com base mais de 70 mil inquéritos realizados junto de jovens de 18 anos em Portugal, o SICAD revela que metade dos inquiridos admite fumar tabaco.Mas este relatório vai mais longe e refere que cerca de três consumiram pelo menos uma vez, alguma substância ilícita, com destaque para a canábis.Cinco em cada dez jovens declararam também ter tomado tranquilizantes ou sedativos sem receita médica.Um dado preocupante, assume Ludmila Carapinha, Do SICAD.São dados do projeto "Comportamentos Aditivos aos 18 anos" que resultam de um inquérito aos jovens de 18 anos, que participaram no Dia da Defesa Nacional, no ano passado.Quase trinta por cento dos inquiridos confessaram ter tido problemas relacionados com a bebida ou com as drogas, sobretudo situações de mal-estar emocional.