10h54 - Reavaliação de meios



O centro de comando está a analisar recolocação de meios em Monchique. Isto depois de a situação do combate ao incêndio em Monchique agravou-se durante a madrugada deste domingo.



A jornalista Rosa Veloso enumerou as evacuações preventivas levadas a cabo nas últimas horas.



10h20 - Recolocação



O incêndio na Serra de Monchique está a ser combatido por 740 bombeiros. Vão ser ainda reforçados os meios aéreos.



O fogo mantém duas frentes ativas.



9h39 - "A noite foi bastante complicada"



Em direto para a RTP3, a repórter Rosa Veloso obteve junto do presidente da Câmara Municipal de Monchique o ponto da situação do combate ao incêndio que ali lavra desde sexta-feira.



"O trabalho no terreno foi muito complicado, teve de ser um trabalho muito cirúrgico, de fechar as frentes, e não se conseguiu", afirmou o autarca.Quanto às casas evacuadas, o autarca referiu cerca de 30 pessoas deslocadas no concelho de Odemira. Em Monchique "não foi feita qualquer evacuação durante a noite", além daquelas que haviam sido feitas de dia "em antecipação".Pelo quarto dia consecutivo, 11 distritos de Portugal vão estar com aviso vermelho. As temperaturas continuam a bater recordes.Lisboa chegou no sábado aos 44 graus.O comandante da Proteção Civil do Algarve afirmava ontem esperar que a instabilidade atmosférica acalmasse, sublinhando que as pessoas seriam sempre a principal preocupação."Neste momento temos duas frentes de fogo ativas", confirma o CDOS de Faro, ouvido pela Lusa.O incêndio na Perna da Negra está a ser combatido por 720 operacionais, apoiados por 193 veículos.Durante esta manhã, ainda segundo o CDOS, "vai fazer-se o reconhecimento do terreno, com a luz do dia para ver a área no seu todo".Segundo fonte da GNR, igualmente citada pela Lusa, a Estrada Nacional 266 "continua fechada, desde o quilómetro zero até ao 22".Já a estrada municipal 501 foi reaberta pelas 4h30.Seis civis feridos. É este o balanço do fogo que no sábado deflagrou depois das 18h00 no Monte da Chapada, freguesia de São Bento do Cortiço, em Estremoz. Este incêndio rural, que progrediu com violência por causa do vento, acabou por ser dominado pelas 21h00.As duas jovens em estado considerado grave foram transportadas de helicóptero para os hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa. Os outros quatro feridos são homens com idades entre os 20 e os 25 anos.Os jovens terão sido atingidos pelas chamas quando tentavam sair de casa.Cerca das 23h00 de sábado, o comandante distrital da Proteção Civil de Santarém, Mário Silvestre, indicava, em declarações citadas pela agência Lusa, que os três incêndios a lavrar no distrito de Santarém estavam “a evoluir favoravelmente”, aproximando-se da fase de resolução.Àquela hora permaneciam ativos os fogos em Rio Maior, embora em fase de conclusão, Alcanede, com “90 por cento em resolução”, e Samora Correia, então a exigir “mais cuidados”, segundo o comandante distrital da Proteção Civil de Santarém, Mário Silvestre.Em Samora Correia, as chamas foram combatidas durante a noite por 211 operacionais, apoiados por 69 viaturas. Mas foi Alcanede que, na região, mobilizou o maior dispositivo: 293 operacionais e 84 viaturas.A lavrar desde o início da tarde de sexta-feira, o incêndio na Serra de Monchique está agora a ser combatido por mais de 700 bombeiros. O fogo mantém ainda duas frentes ativas e progride com intensidade.Os operacionais no terreno são nesta altura apoiados por 190 veículos e três meios aéreos.As condições meteorológicas estão a dificultar o combate às chamas, que já obrigaram a evacuar algumas povoações.Pouco depois da meia-noite, o Comando Distrital de Operações de Socorro de Faro admitia a necessidade de “proceder a uma redefinição dos meios de combate”.A pedido da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Força Aérea fez durante a noite um voo de reconhecimento e monitorização sobre zonas de risco de incêndio – as situações mais preocupantes vivem-se em Faro, Santarém, Portalegre e Nisa.Dois operacionais seguiram a bordo juntamente com os elementos da Força Aérea.O C-295, um avião com equipamento de captação de imagens, permite a deteção rápida de incêndios e locais de risco.