Abel Mateus defende choque fiscal e redução da despesa corrente primária

”, disse à Lusa.Para o economista, que foi diretor executivo do Banco Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento e administrador do Banco de Portugal, há “uma atitude geral, que foi acentuada pela pandemia, de grande intervenção do Estado na economia”.”, vinca.Abel Mateus, que é atualmente presidente do conselho consultivo da SEDES - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, explica que a instituição tem feito uma reflexão sobre as reformas necessárias para alavancar o crescimento do país.”, afirma, ainda que tal implicasse uma redução das receitas fiscais.O economista recorda que o fim da suspensão da disciplina orçamental de Bruxelas termina em 2023, pelo que será necessário reduzir a carga da dívida.“Isto significa que”, vinca.





Estancar a despesa e reduzir a dívida







Defende, assim, não ser “possível continuar a aumentar a despesa corrente primária com baixo crescimento e agora com o retorno da disciplina orçamental”, justificando que com ausência de crescimento “não há possibilidade de a economia poder reduzir substancialmente a dívida e ao mesmo tempo aumentar o rendimento das pessoas”.”, assinala.Questionado sobre a proposta do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), Abel Mateus afirma: “”.Ainda que se revele confiante na recuperação da economia portuguesa prevista para este ano, o economista alerta para as cicatrizes deixadas pela pandemia.”, calcula, recordando a produção perdida devido aos confinamentos e à situação internacional.Questionado sobre o risco de estagnação da economia portuguesa no médio prazo sublinha que “” se se continuar “nesta trajetória de crescimento a médio e longo prazo”.

"As pessoas ficam embaladas agora com estes números de 4%, 5% ao ano, mas não querem dizer nada. Apenas os temos de contrastar com a queda que houve anteriormente", frisa.









Subida do salário, a inflação e dependência externa







O economista classifica como "desadequada" a definição de metas para a subida do salário mínimo nacional, defendendo que os salários só podem subir com um aumento da produtividade.



"Acho que é uma perspetiva errada esta política que parece que estar a pegar na moda de que é preciso subir os salários. Os salários não podem subir se não aumentar a produtividade, porque senão vamos novamente reduzir a capacidade das empresas investirem e inovarem", disse Abel Mateus.





O ex-presidente da Autoridade da Concorrência acredita que os próximos anos serão marcados por uma inflação elevada, alertando para o impacto de uma subida demasiado rápida das taxas de juro, caso o BCE demore a agir.



"Estas taxas de inflação saem completamente fora dos mandatos que são dos bancos centrais, de manterem a inflação abaixo dos 2%. Muitos destes bancos centrais e os mercados continuam a apostar que é um fenómeno que vai ser sobretudo acentuado no primeiro semestre de 2022 e que depois vai desacelerar. Não estou tão otimista", disse.





Abel Mateus revela-se apreensivo com a dependência europeia do gás russo, não antevendo uma solução no médio prazo.



"Esta dependência da Europa do gás natural russo é algo extremamente complicado, que está a ser utilizado pela Rússia não só em termos de subida de preços, mas também em termos políticos e geoestratégicos", afirma.



O atual presidente do conselho consultivo da SEDES -- Associação para o Desenvolvimento Económico e Social considera que este é "um problema gravíssimo", para o qual não antevê "solução no curto, nem no médio prazo, porque é um problema de 10, 15 anos e a Europa ainda não pensou como é que vai resolver a questão".