Aberto inquérito para apurar causas de acidente de trabalho em Portalegre

Lusa26 Set, 2019, 17:12 | País

O diretor do Centro Local do Alto Alentejo da ACT, David Neves, explicou à Lusa que foi aberto um inquérito e, ao local do acidente, deslocaram-se hoje à tarde duas inspetoras para fazer análises.

"Mal a ACT foi informada do acidente de trabalho, duas inspetoras dirigiram-se logo ao local e estão a fazer as suas averiguações, para depois realizarmos o inquérito", afirmou.

Segundo David Neves, o inquérito da ACT tem como objetivo "averiguar as causas do acidente de trabalho" e, por agora, não é possível adiantar mais pormenores: "Só `à posteriori` é que teremos mais indicações".

O Centro Local do Alto Alentejo da ACT indicou à Lusa que o alerta para o acidente de trabalho ocorrido hoje na zona industrial de Portalegre foi comunicado a este organismo "pela PSP, por volta das 12:30".

O acidente envolveu dois trabalhadores de uma empresa de construção que "andavam a fazer valas e a arranjar estradas e canalizações" naquela zona, limitou-se a acrescentar o mesmo responsável.

O deslizamento de terras ocorrido hoje numa obra na zona industrial de Portalegre provocou a morte de um trabalhador, na casa dos 50 anos, e ferimentos graves a outro, indicou o segundo comandante dos bombeiros locais, Jorge Marques.

O alerta para o acidente de trabalho, numa vala que estava a ser aberta para instalar condutas, foi dado às 12:12, tendo os trabalhadores ficado soterrados por terras e pedras.

O ferido grave, de 58 anos, foi o primeiro a ser resgatado e transportado para as urgências do hospital de Portalegre, indicou à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"O ferido grave esteve sempre consciente e orientado, a colaborar nos trabalhos de socorro", disse Jorge Marques, precisando que, quanto à vítima mortal, foi retirada cerca das 15:00.

Fonte do município adiantou à Lusa que as vítimas são funcionários de uma empresa que está a executar uma empreitada de instalação de condutas de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais numa das artérias da zona industrial.

Uma parte da vala desmoronou e os dois trabalhadores ficaram soterrados por pedras e terras, referiu fonte policial.

As operações de socorro mobilizaram 21 operacionais, auxiliados por oito veículos, incluindo bombeiros, INEM e PSP.

Em comunicado divulgado hoje à tarde, o município de Portalegre lamentou a ocorrência do acidente na obra de instalação de condutas de abastecimento de água, saneamento e águas pluviais na Zona Industrial - fase 1.

"A Câmara Municipal de Portalegre e os Serviços Municipalizados de Águas e Transportes lamentam a ocorrência" que provocou um morto e um ferido grave entre os colaboradores de uma empresa de construção civil e obras públicas, lê-se num comunicado enviado à Lusa.