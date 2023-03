Abusos sexuais na Igreja. Leonor Beleza diz que é preciso atitude firme

Foi afastado mais um suspeito de abusos sexuais na Igreja. Um leigo na Diocese de Fátima-Leiria. Quanto aos padres, há seis no total, no país, impedidos de exercer as funções. Leonor Beleza, em entrevista à TSF, considera que a resposta da Igreja é lenta e desadequada, o que pode por em risco a confiança dos portugueses.