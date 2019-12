Acidente rodoviário em Lisboa faz dois feridos graves

O acidente envolveu três viaturas com sete passageiros. Três deles tiveram de ser desencarcerados pelos bombeiros.



As vítimas foram transportadas para os hospitais de Santa Maria e de São José.



O acidente aconteceu na Avenida Marechal Gomes da Costa, pouco antes das 08h00.



Vinte e um bombeiros do Regimento de Sapadores de Lisboa estiveram no local apoiados por cinco veículos.