Acompanhantes de doentes no São João vão passar a receber informações por SMS

Porto, 15 fev 2020 (Lusa) -- Os acompanhantes dos doentes que recorram ao serviço de urgência do Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, vão, a partir de hoje, ser informados da sua evolução por mensagens de telemóvel ou presencialmente, através do projeto "São João MAIS".