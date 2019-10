Açores. Furacão Lorenzo desaloja famílias e causa 53 ocorrências

Mário Aleixo - RTP02 Out, 2019, 06:06 / atualizado em 02 Out, 2019, 08:58 | País

Os açorianos esperam com ansiedade os efeitos do furacão Lorenzo | Rafael Marchante - Reuters

Ao início da manhã, registavam-se ventos muito fortes. Há cerca de mil operacionais prontos para qualquer tipo de emergência.





A meteorologista Elsa Vieira traçou as expectativas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera face à passagem do furacão pelo arquipélago.

Por sua vez, o presidente do Governo Regional do Açores, Vasco Cordeiro, fez um ponto de situação das consequências da passagem do furacão.





"Felizmente até agora não tivemos registo de ocorrências graves. Os meios conseguiram rapidamente resolver a situação. Tivemos duas ocorrências na ilha do Pico, duas na ilha das Flores e uma na ilha do Faial, todas resolvidas com os nossos homens", adiantou o responsável pela Proteção Civil dos Açores, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.







Segundo Carlos Neves, o registo de vento com maior intensidade, "na ordem dos 135 quilómetros por hora", ocorreu tanto no Corvo como nas Flores. No entanto, é esperado que "a rajada máxima possa chegar por volta dos 180/190 quilómetros por hora".

A maior proximidade do centro do furacão Lorenzo à ilha das Flores deve ter ocorrido pelas 6h00 locais (7h00 em Lisboa), indicou o delegado local do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).





Às 7h00, o jornalista Vasco Pernes contou o que se passava na ilha das Flores.

Também o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, José Carlos Mendes, contava o que se estava a sentir naquele local.





A acompanhar a situação está o Governo.



O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, esteve na última noite nas instalações da Proteção Civil Nacional e assegurou o acompanhamento total por parte do Executivo de toda a evolução do furacão.