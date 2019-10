Açores. Furacão Lorenzo provoca dezenas de desalojados

RTP02 Out, 2019, 10:25 / atualizado em 02 Out, 2019, 11:37 | País

"Foram realojadas 39 pessoas, na sua maioria na ilha do Faial, tenho esta sido uma das mais afetadas, não se tendo registado, no entanto, qualquer vítima", avançou o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores







No concelho das Lajes do Pico, na ilha do Pico, foram "retirados das suas habitações 100 habitantes", por precaução.







"Deveu-se nomeadamente a dois fatores - umas situações em São Jorge e nas Flores, que tiveram a ver com infiltração de água nas habitações, com o levantamento das telhas, e depois temos a situação de 19 pessoas na cidade da Horta, que necessitaram ser realojadas, porque houve galgamento do mar na zona da Avenida 25 de Abril", adiantou aos jornalistas o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Carlos Neves.









Segundo a Proteção Civil dos Açores, as ocorrências estão relacionadas, “sobretudo com obstruções das vias, danos em habitações, quedas de árvores e galgamentos costeiros”.

No Porto das Lages das Flores, uma parte do molhe ficou destruído, “na zona onde se situa o edifício dos Portos dos Açores”.







Ontem, o Governo regional dos Açores decidiu encerrar dos serviços da Administração Pública espalhados durante pelo arquipélago durante todo o dia.





Em todo o arquipélago foram encerradas 61 estradas, com exceção do Corvo e Santa Maria. O furacão provocou alguns cortes de energia na zona de Santa Cruz as Flores. Na ilha do Corvo há também o registo de falhas na rede móvel.

De prevenção estiveram mil operacionais, entre bombeiros e funcionários públicos.







Na zona de Porto Pinho, freguesia das Angústias, cidade da Horta, na ilha do Faial, o mar galgou a muralha protetora.







A Proteção Civil açoriana recomenda à população que “evite circular e esteja atenta às informações e indicações e adote medidas de autoproteção”.







Na ilha do Pico, a agitação marítima ainda está a gerar preocupação. Na baía da Vila das Lages, as ondas já atingiram os 12 metros de altura.



A direção do vento e o efeito da maré cheia poderá levar a uma subida do nível das águas, a partir das 17h00 locais, que levará a que o mar galgue as zonas mais baixas da localidade, revelou o comandante Martin, adjunto do capitão do Porto do Pico, à jornalista da RTP Marta Silva.















O responsável apelou ainda há população para que evite tomar comportamentos que coloquem em risco a sua vida ou a de terceiros.







No Facebook, o município das Lages do Pico tem deixado vários alertas à população.



Situação de maior risco já passou

A situação de maior risco está ultrapassada. A garantia foi dada esta manhã pelo primeiro-ministro na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.



António Costa revela que tem estado em “contacto permanente” com o Governo regional dos Açores.





O primeiro-ministro frisa que, apesar de a situação ter melhorado, a agitação marítima ainda pode colocar em causa a navegação e a segurança dos portos e acrescenta que “há várias zonas onde ainda não está restabelecida a energia elétrica”.



Costa salienta ainda que o estado de prontidão dos meios se mantém e só serão desmobilizados se a situação se alterar.

"Agora o mais importante é fazer uma avaliação dos danos. À luz do dia vai ser feita uma avaliação mais rigorosa e vamos tentar perceber se existem quedas de árvores, problemas nas vias e danos em estruturas edificadas. Vamos aguardar pelas próximas horas", sublinhou.







Durante o período da madrugada "foram registadas 127 ocorrências, nomeadamente, duas na ilha do Corvo, 21 nas Flores, 46 na ilha do Faial, 20 no Pico, 19 de São Jorge, oito na Graciosa, nove na Terceira, e duas em São Miguel".A SATA cancelou a ligação entre Lisboa e Horta, na ilha do Faial. Outros 20 voos entre as ilhas, previstos para esta quarta-feira, também foram cancelados.A estação meteorológica que detetou a rajada de vento mais forte situa-se no aeroporto do Corvo. No entanto o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) frisa que, especialmente nas zonas mais altas das ilhas. É possível que tenha havido rajadas de maior velocidade não detetadas, pela ausência de equipamentos.. A ondulação deverá andar entre os 10 e 15 metros.O repórter da RTP Roberto Morais revela que a forte ondulação provocou vários estragos no local. Na rua eram visíveis vários peixes mortos. As pessoas permanecem nas suas habitações e várias famílias poderão ter de ser realojadas.