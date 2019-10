Furacão Lorenzo. O pior já passou, diz climatologista

Foto: NOAA - National Hurricane Centre/DR

O investigador acompanhou o fenómeno meteorológico a partir do quartel de bombeiros de Santa Cruz.



Apesar de o vento ser já mais fraco, a agitação marítima pode ainda provocar estragos nas zonas mais próximas do mar, com ondas que podem chegar aos 13 metros. Razão para o climatologista Mário Marques afirmar que a próximas horas ainda vão ser complicadas.