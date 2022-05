Acusação de xenofobia. Chefes da PSP apelam a queixa-crime contra sindicato do SEF

Em carta aberta, divulgada na terça-feira pelo Diário de Notícias, o presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF), Acácio Pereira, apelou ao presidente da República para que trave a extinção do SEF.



No mesmo documento, o dirigente sindical teceu críticas à transferência de competências policiais para a PSP e a GNR, afirmando mesmo que estas forças "têm problemas estruturais de xenofobia e de racismo".

"Face ao exposto e porque sabemos que a maioria dos profissionais do SEF não se revê neste tipo de declarações e porque não vale tudo, instamos o senhor Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, enquanto detentor do poder legal de representar todos os seus profissionais, a apresentar uma queixa-crime contra o(s) autor(es) da referida carta", reagiu entretanto o Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP (SNCC-PSP), igualmente em carta aberta.



O SNCC-PSP considera que as "afirmações, graves e que carecem de apuramento de responsabilidades, não deixam igualmente de serem contraditórias". "Como pode alguém afirmar que um caso não pode significar o fim de um serviço - porque isso seria uma generalização injusta - mas já serve para lançar um anátema de xenofobia e racismo sobre mais de 40 mil profissionais!?", pergunta a estrutura sindical.

O SNCC-PSP recorda ainda que, "desde o primeiro momento", se tem manifestado contra o modelo designado para efetuar alterações no sistema de segurança interna.

"Desde o primeiro momento que, publicamente, o SNCC tem alertado para a importância de acautelar os legítimos interesses dos profissionais do SEF", enfatiza-se na carta aberta.

O SNCC/PSP destaca igualmente que os profissionais do SEF "foram sempre merecedores" de reconhecimento e respeito.Na terça-feira, associações da PSP e da GNR classificaram como "infelizes" e uma manifestação de "desespero" as acusações do presidente do sindicato dos inspetores do SEF.



"Este corpo de profissionais integra um conjunto considerável de colegas que iniciaram a sua vida policial na PSP, tendo mais tarde transitado para esse serviço. Não esquecemos ou menosprezamos os que ontem vestiam a mesma farda que nós", prossegue o texto.

O caso de Vila Nova de Milfontes



Na carta aberta ontem divulgada, o sindicalista Acácio Pereira evoca o caso do posto territorial de Vila Nova de Milfontes, para escrever que- pela segunda vez - até à criação da Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo (APMA).

A extinção do SEF foi decidida pelo anterior Governo socialista e aprovada em novembro de 2021 pelo Parlamento.

Ao abrigo da lei, as atuais atribuições em matéria administrativa do SEF, relativamente a cidadãos estrangeiros, passarão a ser exercidas pela APMA e pelo Instituto dos Registos e do Notariado.

As competências policiais transitam para a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária.



c/ Lusa