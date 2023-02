Adeptos do Benfica detidos. Prisão preventiva para oito dos 13 detidos

Foto: Paulo Domingos Lourenço - RTP

Oito adeptos do Benfica ficam em prisão preventiva. Já são conhecidas as medidas de coação decretadas aos 13 elementos da Claque do Clube da Luz suspeitos de praticar crimes violentos.