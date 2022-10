Adriano Moreira. Cerimónias fúnebres começam no Mosteiro dos Jerónimos

Fonte oficial do CDS-PP adiantou que as cerimónias fúnebres do antigo presidente do partido começam na segunda-feira e prolongam-se até terça-feira, dia em que terminam com o funeral reservado à família.Segunda-feira, a partir das 20h00, decorre o velório no Mosteiro dos Jerónimos, local para onde está marcada a missa, no dia seguinte, terça-feira, às 12h00.

Segue-se o funeral que será reservado à família de Adriano Moreira.





Adriano Moreira foi ministro do Ultramar no período da ditadura (1961-1963) e deputado e presidente do CDS-PP já na democracia, mantendo sempre a ligação à universidade e à reflexão em matéria de Relações Internacionais.Com 100 anos completados em 06 de setembro passado, foi condecorado pelo Presidente da República em junho com a Grã-Cruz da Ordem de Camões.