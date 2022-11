ADSE elege Conselho Geral e de Supervisão

A maioria das listas admitidas às eleições para o CGS, órgão que é composto por 17 membros, dos quais quatro são representantes dos beneficiários, defende a redução dos descontos para a ADSE, instituto de proteção e assistência na doença dos trabalhadores e pensionistas da administração pública.As eleições para o CGS estão previstas para os dias 28, 29 e 30 de novembro (voto eletrónico) e 30 de novembro (voto presencial), segundo uma nota publicada no "site" da ADSE.Compete ao CGS emitir parecer sobre as várias matérias relacionadas com a ADSE, sobre objetivos estratégicos, planos e relatórios de atividades e orçamento, bem como supervisionar a atividade do conselho diretivo.O presidente do CGS, que atualmente é João Proença, é eleito mais tarde pelos 17 membros do CGS, que inclui representantes do Governo. O CGS aprovará ainda um representante dos beneficiários para o Conselho Diretivo da ADSE, onde atualmente está o economista Eugénio Rosa (ligado à CGTP).