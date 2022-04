Advogada de João Rendeiro constituída arguida na Operação D`arte Asas

O escritório de Joana Fonseca foi alvo de buscas a 22 de março. Nesse dia, a advogada foi logo constituída arguida. A advogada deixou por isso de representar Maria de Jesus Rendeiro neste processo. No entanto, Joana Fonseca continua ao lado do antigo presidente do BPP noutros processos.



João Rendeiro ainda não é formalmente arguido neste inquérito do DCIAP, apesar de já ter sido enviada uma carta rogatória para a África do Sul com esse objectivo.



O processo foi aberto em outubro e tem até agora 10 arguidos, incluindo Maria de Jesus Rendeiro, a mulher do antigo banqueiro, suspeita de branqueamento, falsificação, desobediência e descaminho das obras de arte; Florêncio Almeida, presidente da Antral; e o filho, ex-motorista de Rendeiro - ambos suspeitos de envolvimento na ocultação do património de Rendeiro.



Neste processo estão em causa suspeitas da venda e falsificação de obras de arte que estavam arrestadas e à guarda de Maria de Jesus Rendeiro. Os documentos a que a RTP teve acesso revelam que a investigação acredita que vários quadros foram vendidos para o estrangeiro.



As obras terão sido vendidas através de intermediários como a Christie%u2019s. À RTP, a leiloeira garante sempre respeitou a lei. Uma representante da Christie%u2019s já foi entretanto ouvida no DCIAP.



Outra das linhas da investigação centra-se num alegado esquema para ocultar dinheiro. Para chegar até lá, a investigação precisa de respostas de vários países. No total, estão pendentes nove pedidos de cooperação internacional. Já foram ouvidas neste processo mais de uma dezena de testemunhas.