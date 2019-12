Advogado de Bruno de Carvalho desvaloriza depoimento de Ricardo Gonçalves

O advogado de Bruno de Carvalho desvaloriza o depoimento do segurança da academia de Alcochete. Segunda-feira, Ricardo Gonçalves revelou em tribunal que o presidente do Sporting esteve na véspera do ataque reunido com vários funcionários do clube para saber quem estava incondicionalmente com ele.