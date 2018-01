Advogados de José Sócrates e de Ricardo Salgado dizem que provas entregues têm vírus informáticos

A defesa de ambos queixa-se de que as provas processuais, que lhes foram entregues, não estão nas devidas condições para serem consultadas.



Um dos advogados do antigo primeiro-ministro disse ao jornal Público que os discos com as escutas estão "impercetíveis" havendo momentos em que "é impossível identificar quem está a falar."



Acrescentou ainda que quando foi ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal foi avisado por uma escrivã de que deveriam recorrer a um programa anti-vírus para aceder ao conteúdo dos discos.



A Procuradoria-Geral da República, citada pelo Jornal de Notícias, esclarece que ao tomar conta da situação optou por a manter, para "não alterar de forma alguma a versão originária dos ficheiros de prova."



Diz ainda que os arguidos foram alertados para a situação.



Os problemas suscitados, levam a novo adiamento no processo e impedem que avance para a fase de instrução.