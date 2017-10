Advogados de Sócrates classificam acusação da Operação Marquês de "infundada, insensata e insubsistente"

RTP11 Out, 2017, 13:26 / atualizado em 11 Out, 2017, 13:53 | País

Em comunicado enviado às redações, os advogados dizem que "a um primeiro relance, trata-se de um romance, de um manifesto, vazio de factos e de provas, pois não pode ser provado o que nunca aconteceu. Trata-se de retomar e de-senvolver os mesmos temas numa iniciativa de grande espetáculo".



Os advogados João Araújo e Pedro Delille reiteram que esta acusação surge depois de largamente ultrapassados todos os prazos da lei e, "visivelmente, destinada a reanimar, a alimentar e a expandir a suspeição lançada sobre a pessoa e a ação de um ex-Primeiro Ministro e do seu Governo".



A defesa de José Sócrates volta a lançar farpas, dizendo que agora que cessaram os poderes de direção do processo pelo Ministério Público, o processo "ficará sujeito ao controlo jurisdicional por juiz competente, isento e imparcial".



Até uma decisão sobre o que fazer juridicamente perante a acusação da Operação Marquês que foi conhecida esta quarta-feira, os advogados dizem que irão continuar a agir com absoluta confiança no direito como dizem ter feito ao longo de todo o processo “mesmo quando os que o deviam guardar e acatar o violaram grosseiramente”.



O Ministério Público revelou que foi deduzida acusação a 28 arguidos do processo conhecido como Operação Marquês. Entre eles está José Sócrates, acusado de 31 crimes: prática de crimes de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada.