Aeroporto da Madeira regressa à normalidade

09 Ago, 2017

Há ainda centenas de passageiros a aguardar, quer no aeroporto da Madeira, quer no aeroporto de Lisboa, o reagendamento do voo.



Madeira sob aviso amarelo devido ao vento

C/Lusa

Do aeroporto de Lisboa partiram, com um ligeiro atraso, os dois voos, um da Easyjet e outro da TAP, que estavam agendados para esta manhã.Os passageiros criticam a falta de assistência por parte das companhias aéreas.A TAP já informou que não vai realizar voos extra, pelo que alguns passageiros só vão ter lugar nos aviões na sexta-feira.A Madeira e toda a faixa costeira ocidental estão sob “aviso amarelo” devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.De acordo com o Instituto, a costa sul da ilha da Madeira continua sob 'aviso amarelo' devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora até às 18h00 de hoje.Ainda na Madeira, o IPMA colocou as terras montanhosas da ilha sob 'aviso amarelo' devido à persistência dos valores elevados da temperatura máxima até às 21h00 de hoje.