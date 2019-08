Aeroporto de Lisboa vai ter nova área de chegadas e mais postos de controlo

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Isabel Oneto assegura que o tempo médio de espera dos passageiros no controlo de fronteiras do aeroporto Humberto Delegado foi inferior a dez minutos em julho, mas que ainda assim está prevista para outubro uma nova área de chegadas com mais postos do SEF.



Depois do reforço do aeroporto internacional de Lisboa será a vez de serem colocados mais 16 postos no aeroporto de Faro e dez no Funchal, seguindo-se o Porto.