Aeroporto do Montijo. Acordo assinado sob o fogo das críticas

Miguel A. Lopes, Lusa

Lá dentro, na base militar, estariam com certeza mais convidados na cerimónia de assinatura do acordo de financiamento do novo aeroporto do Montijo do que os manifestantes, do lado de fora.



Mas, quem aqui veio dizer "não", trazia motivos em número suficiente e causas fundamentadas para dizer que o Montijo é a opção errada.





Que efeitos terá nos milhares de aves da Reserva Natural do Estuário do Tejo e até que ponto essas aves podem colocar em causa a segurança das aeronaves, são questões ainda sem resposta.







A direção é a mesma, mas, para estes manifestantes, o campo de tiro de Alcochete é a alternativa viável.



O primeiro estudo de impacto ambiental foi chumbado. Decorre agora uma segunda avaliação e o novo Estudo de Impacto Ambiental deve ser conhecido até Março.O governo tem a certeza de que o Montijo é a melhor e única opção, o Bloco de Esquerda tem muitas dúvidas.O PSD recorda que o Governo teve três anos para pedir o estudo ambiental e diz perceber o porquê de assinar agora o acordo de financiamento com a ANA.O Partido Ecologista Os Verdes pediu um debate de urgência na Assembleia para esta quinta-feira.A Plataforma Cívica Contra o Aeroporto do Montijo já entregou um memorando a todos os partidos políticos, à Presidência da República e esta terça-feira fez chegar o documento ao assessor do primeiro-ministro.