Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais alerta para época de incêndios muito difícil

O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais prevê uma época de incêndios difícil. Tiago Oliveira lembra que a situação de seca não ajuda.Tiago Oliveira esteve há pouco no Parlamento a apresentar o Relatório de Atividades de 2021 do Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais.O responsável pede que haja uma revisão do regime sucessório.O objetivo é resolver o problema das terras que não são limpas porque o dono morreu e as partilhas ficaram por fazer entre os herdeiros.Para Tiago Oliveira esta é uma questão política a que o Parlamento deve dar resposta.