"Agora sim, o tapete está posto". Moedas responde a Bordalo II

"Agora sim, o tapete está posto. Aqui, são todos bem-vindos", refere o autarca de Lisboa na publicação no Instagram

A publicação já mereceu um comentário de Bordalo II. O artista plástico ri-se e diz que "o tapete real já lá esteve ontem".





Na quinta-feira, o artista plástico português Bordalo II partilhou a intervenção "Walk of Shame" (Passadeira da Vergonha) com representações de notas de 500 euros no altar-palco do Parque Tejo, em Lisboa.



O objetivo do artista foi criticar os gastos com a Jornada Mundial da Juventude.