Agressões a imigrantes no Porto. Autoridades na pista de eventuais ligações à extrema-direita

As autoridades estão a investigar eventuais ligações dos alegados autores das agressões da passada sexta-feira a um grupo de extrema-direita liderado por Mário Machado. O chamado 1143 organizou uma manifestação no Porto, em abril, com o lema "Menos Imigração, Mais habitação". Mas já veio negar qualquer envolvimento no ataque da passada semana.