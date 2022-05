Agricultores em protesto. Marcha lenta entre a Lourinhã e Caldas da Rainha

Foto: Paulo Cunha - Lusa

Os agricultores do oeste dizem que o aumento dos custos de produção está a estrangular o setor. Esta manhã, fizeram o protesto numa marcha lenta de tratores entre a Lourinhã e as Caldas da Rainha. Reivindicam mais apoios do Governo no gasóleo agrícola e na energia.