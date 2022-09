Agricultores espanhóis querem água do Douro que corre para Portugal

Agricultores espanhóis querem a água do Douro que corre para Portugal e ameaçam fechar as comportas. Dizem que estão a ser mais afetados pela seca do que os agricultores portugueses. Em Portugal Metade das albufeiras estão a 40 por cento da capacidade total.