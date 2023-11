O presidente do PSD esteve no local onde há muito se reivindica a barragem da Foupana, um projeto que nunca avançou no sotavento algarvio.





É uma das zonas do país mais afetadas pela seca.



Montenegro aproveitou para admitir uma estratégia de transvases para levar água do norte para o sul do país.





Reportagem de Mário Antunes.