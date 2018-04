Água pode faltar nas torneiras devido a greve

Joaquim Sousa, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local (STAL), admite que o protesto pode causar dificuldades na distribuição de água às populações.



O abastecimento e o tratamento de águas residuais podem não ser assegurados em algumas regiões do país durante o dia de hoje. Os responsáveis sindicais esperam a maior paralisação do setor nos últimos vinte anos.



Os trabalhadores do grupo Águas de Portugal exigem por exemplo o aumento de salários e a regularização dos vínculos precários. Joaquim Sousa lembra que há trabalhadores na empresa que recebem pouco mais que o salário mínimo há nove anos.