AICEP esteve nas instalações da Câmara Agrícola Lusófona

A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal disse que deslocou uma equipa às instalações da CAL "no âmbito das competências que detém em matéria de verificação e controlo da execução dos projetos."



Há dez dias, o Sexta às 9 revelou que o Presidente da CAL terá desviado 265 mil euros dos cerca de 500 mil de fundos comunitários que recebeu nos últimos 3 anos para apoiar a internacionalização de empresas portuguesas.



De acordo com a queixa-crime que levou à abertura de um inquérito no DIAP, as verbas terão sido desviadas por Jorge Santos para um conjunto de empresas que o próprio controla, através de um esquema de transferências ilícitas e faturação falsa.