O semanário Expresso revela esta sexta-feira ter tido acesso a dezenas de casos, de estrangeiros, com a situação já regular, mas ainda assim receberam um e-mail por parte da AIMA.





A Antena 1 falou com dois dos imigrantes que receberam este aviso, um senegalês e uma argentina, que trabalham no Alentejo e que agora estão a aguardar por uma resposta da Agência para a Integração Migrações e Asilo, para terem direito à autorização de residência em Portugal.Milhares de imigrantes com processos pendentes foram contactados pela AIMA para pagar antecipadamente as taxas.Alguns deles, tiveram de desembolsar 400 euros, em poucos dias, para que os processos não ficassem pelo caminho.