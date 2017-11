Alargadas buscas por pescador desaparecido na Figueira da Foz

Os outros três pescadores foram encontrados sem vida.



O arrastão ainda não foi localizado.



As buscas, que se prolongaram durante a noite com uma corveta da Marinha, contam agora com um helicóptero da Força Aérea, entre outros meios.



A área da busca foi entretanto redefinida devido ao tempo decorrido desde o naufrágio, tendo sido alargada a 12 milhas.



Desde as 07h30 vários meios foram accionados para encontrar o homem desaparecido, de 55 anos e Mestre da embarcação naufragada, considerado um homem "muito experiente na faina".



A repórter da RTP, Fátima Pinto, fez o ponto da situação às 09h30 da manhã, com o comandante do porta da Figueira da Foz, Silva Rocha.