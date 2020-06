Albufeiras monitorizadas. 24 em 59 estão acima dos 80% da reserva de água

Em média, os valores aumentaram no final de maio, na comparação com o mesmo período do ano passado.



Segundo o Serviço Nacional de informação de Recursos Hídricos, a exceção são as bacias do Mondego, Ribeiras do Oeste, Sado, Guadiana, Mira e Ribeiras do Algarve.