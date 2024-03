Alcançado acordo tripartido para financiar e melhorar transporte de doentes

De acordo com o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo, o acordo tripartido "tem várias dimensões", que abrangem a gestão e a organização dos transportes, o aumento do número de meios e melhor financiamento.

"Tem aqui um conjunto vasto de matérias, algumas muito técnicas, outras legais, outras financeiras, que visam fundamentalmente conseguirmos tornar o sistema integrado de emergência médica sustentável, estável e preparado para o futuro", salientou.

O acordo entre as três partes foi assinado hoje pelas 18:20 na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) em Lisboa.

"Acho que saímos daqui, ao fim destas oito semanas de trabalho intensivo, conscientes de que conseguimos avançar", sublinhou.