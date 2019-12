Alcochete. Jogadores do Sporting começam a ser ouvidos por videoconferência

Os jogadores do Sporting começam a ser ouvidos esta segunda-feira sobre o ataque à Academia de Alcochete. O julgamento está a decorrer no Tribunal de Monsanto. Os futebolistas que integram o atual plantel leonino vão prestar depoimento por videoconferência no Tribunal do Montijo.