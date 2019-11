Alcochete. Miguel Fonseca revela postura de Bruno de Carvalho em julgamento

O julgamento do processo do ataque à academia de futebol do Sporting, em Alcochete, começa esta segunda-feira no Tribunal de Monsanto, em Lisboa, com 44 arguidos, entre os quais o ex-presidente Bruno de Carvalho. O advogado do ex-presidente disse à entrada para a sessão que BdC só pretende que se chegue à verdade.