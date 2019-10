Alcoolismo, drogas e outros vícios em debate em Lisboa

Foto: David Moir - Reuters

O consumo excessivo de álcool continua a ser tolerado em Portugal, apesar da ligação direta que tem com a violência doméstica. As dependências estão em debate em Lisboa, e os especialistas mostram preocupação também com o reforço dos consumos de heroína e de cocaína, assim como o vício dos jogos online e das redes sociais.