Aldeia de Aceredo, na Galiza, de novo à vista devido à falta de água

A aldeia de Aceredo, na Galiza, está de novo à vista de todos. A falta de água no Rio Lima levou a uma descida da barragem do Lindoso. Esta povoação ficou submersa, em 1992, quando a barragem do Alto Lindoso fechou as comportas. Por estes dias, Aceredo recebe a visita de alguns dos antigos moradores.