Aldeia de Rio Maior recebe até agosto 180 jovens de todo o mundo

05 Jul, 2018

Desde 28 de junho, estão na aldeia 30 jovens de 12 países europeus a participar no primeiro dos quatro projetos de mobilidade internacional que a H2O dinamiza este verão no âmbito do Programa ERASMUS + Juventude em Ação.

Nesta ação, que decorre até sábado, líderes de organizações juvenis estão a desenvolver ferramentas de combate ao radicalismo, num contexto de educação não formal, de forma a utilizar a diversidade cultural para fomentar a tolerância e encontrar raízes europeias comuns, disse à Lusa o presidente da H2O, Alexandre Jacinto.

A partir de dia 18 e até 29 de julho, outros 30 jovens (10 portugueses e os restantes de países dos vários continentes) vão estar na aldeia para participar num campo de trabalho internacional, durante o qual irão fazer o arranjo de caminhos, a criação de um posto de vigia e ações de vigilância da floresta.

A 05 de agosto chegam a Arroquelas 75 jovens (15 nacionais e 60 de dez países europeus) para um intercâmbio internacional intitulado "My Green steps... through the forest", que trabalhará a atitude ambiental e a questão das florestas, adiantou.

Os jovens que vão passar por Arrouquelas até agosto vão cruzar-se com os seis jovens de seis países europeus que estão na aldeia a cumprir um ano de voluntariado ao abrigo do projeto "Be active, be creative".

Alexandre Jacinto realçou as "temáticas atuais" abordadas e o "grande impacto social" junto da comunidade gerado pela "participação ativa dos jovens no meio rural".

A associação iniciou o trabalho com jovens e o seu envolvimento em projetos internacionais há 21 anos, salientando o dirigente o facto de esta dinâmica acontecer "numa pequena aldeia, com pouco mais de 800 habitantes" e de forma "totalmente voluntária".

"A H2O é referência a nível internacional pela qualidade dos projetos de mobilidade internacional que implementa, com toda a exigência e criatividade, respeitando os valores europeus", afirmou.

Alexandre Jacinto referiu a realização de atividades "nas mais diversas áreas, na perspetiva da formação pessoal dos jovens e no desenvolvimento socioeconómico das comunidades rurais", salientando a aposta na "responsabilização, na criatividade e iniciativa".

O trabalho desenvolvido junto dos jovens tem contribuído para a "prevenção de comportamentos desviantes" e para "proporcionar uma abertura de horizontes e oportunidades a vários níveis, no sentido de serem cidadãos empenhados no desenvolvimento das suas comunidades", salientou.