Alegado tráfico humano na Bsports. Cúpula da Liga em reunião "de urgência"

Pedro Proença vai reunir-se com os presidentes da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Jurisdicional e do Conselho Fiscal.Nesta reunião,, segundo um comunicado do organismo.. Em causa estão as condições a que se encontravam sujeitos jovens estrangeiros na Academia Bsports, em Riba d’Ave, estrutura gerida com pulso firme por parte de Mário Costa.

A investigação da RTP apurou mais dados que vão ser revelados esta quarta-feira, às 13h00, no Jornal da Tarde, com uma entrevista à mãe de um dos menores estrangeiros vítima do alegado tráfico.



Miguel Frasquilho é um dos embaixadores da Bsports, academia que angariou os jovens e menores para Portugal. À RTP, o antigo presidente do Conselho de Administração da TAP admitiu exercer essas funções desde 2020. Mas enfatizou nunca ter sabido de quaisquer práticas potencialmente ilícitas

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizou buscas, na passada segunda-feira, à residência do dirigente desportivo e na academia de futebol. No mesmo dia,Por sua vez, a Bsports declarou-se “certa e confiante de que se apurará a verdade dos factos, que revelará que nenhum ilícito criminal foi praticado pelos seus representantes ou colaboradores e que só por engano ou denúncia caluniosa alguém poderá ter pensado o contrário”.

Resgatados 114 jovens e menores

. Nos contratos celebrados com as famílias a academia comprometia-se a dar formação académica e desportiva aos jovens.Contudo,

Três jovens guineenses na Academia Bsports terão ameaçado suicidar-se.

Os maiores de idade permanecem provisoriamente na academia, mas com a possibilidade de sair e entrar quando quiserem. Os menores estão em casas de acolhimento e vão ser entregues às famílias nos países de origem.