Alentejo. Centros de saúde com falhas nos serviços informáticos

A plataforma digital onde estão as fichas dos doentes encontra-se constantemente em baixo, inacessível aos profissionais, que ficam assim privados de informações essenciais, por exemplo, se os utentes são alérgicos a determinados medicamentos.As queixas estão a aumentar e muitos médicos, como conta a jornalista Rosa Azevedo, já estão a assinar declarações a desresponsabilizarem-se de quaisquer problemas clínicos causados.Contactada pela Antena 1, a administração regional de saúde do Alentejo reconhece que tem recebido muitas queixas sobre o mau funcionamento do sistema informático.O presidente do conselho diretivo, José Marques Robalo, adianta que o assunto vai ser discutido numa reunião marcada para o fim deste mês.





Rui Nogueira assegura que os problemas com os serviços informáticos afetam centros de saúde de norte a sul do país.

As falhas no sistema informático dos centros de saúde do Alentejo também estão a ser verificadas noutras regiões do país.



Os médicos não conseguem aceder aos dados clínicos dos doentes que contém informações muito relevantes. Também em declarações à Antena 1, o presidente da Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar garante que esta situação não é exclusiva da região alentejana.Rui Nogueira assegura que os problemas com os serviços informáticos afetam centros de saúde de norte a sul do país.As falhas no sistema informático dos centros de saúde do Alentejo também estão a ser verificadas noutras regiões do país.Os médicos não conseguem aceder aos dados clínicos dos doentes que contém informações muito relevantes.