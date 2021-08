Alentejo é a zona mais afectada pelas alterações climáticas

Em Portugal, a zona mais afetada pelo aquecimento global será o Alentejo. Em Beja, por exemplo, a subida poderá ser 1,8 graus, o dobro da média de Madrid. No caso de o aquecimento do planeta ser de quatro graus em 2100, o aumento da temperatura em Beja poderia chegar aos 4,6 graus.