Alerta de risco de incêndio em todo o continente

O executivo colocou em Alerta Laranja os distritos de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém e Viana do Castelo. Lisboa e Setúbal estão no nível mais baixo de alerta.



Até à meia-noite de sexta-feira ficam proibidas as queimadas, a utilização de pirotecnia ou o uso de maquinaria em espaço florestal.