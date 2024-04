Alexandra Leitão concorre a líder do grupo parlamentar do PS

A eleição da direção do Grupo Parlamentar do PS vai decorrer entre as 18h30 e as 20h30, depois de o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, ter proposto para o cargo Alexandra Leitão, atualmente membro do Secretariado Nacional e que coordenou o programa eleitoral do partido nas eleições legislativas de março.A eleição decorrerá em urna, que estará disponível na Sala Tejo, do edifício novo do parlamento, logo após uma reunião do grupo parlamentar do PS marcada para as 18h00.