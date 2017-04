Aljustrel exibe fotografias para peregrinos revisitarem passado dos videntes

Lusa 13 Abr, 2017, 12:12 | País

"Isto surgiu porque queríamos comemorar o centenário das aparições", afirmou à agência Lusa Fátima Antunes, 48 anos, residente em Aljustrel, onde nasceram Francisco, Jacinta e Lúcia.

Fátima Antunes adiantou que à comemoração do centenário dos acontecimentos de Fátima juntou-se a aprovação pelo papa de um milagre dos beatos Francisco e Jacinta, abrindo portas para a sua canonização.

"Mais uma razão" para levar por diante a iniciativa, explicou Fátima Antunes, assinalando que, embora gostasse de ver maior número de fotografias espalhadas por Aljustrel, ainda assim houve uma "grande adesão" por parte dos moradores.

As fotografias estão visíveis no exterior de lojas e casas particulares, e pretendem que os visitantes de Aljustrel, a dois quilómetros do Santuário de Fátima, recuem ao último centenário.

"São cem anos de História que queremos refletir nas imagens", disse, explicando que "há fotografias alusivas às gentes da terra, àquilo que faziam, algumas relativas às aparições", acompanhadas de inscrições.

Nas ruas de Aljustrel vão também ser colocadas diversas bandeiras, "com as imagens dos pastorinhos, do terço e da aparição", tendo sido pedida a colaboração da Junta de Freguesia de Fátima, informou a moradora.

Segundo Fátima Antunes, a colocação deverá acontecer antes da peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de maio ao santuário, presidida pelo papa Francisco.

Outra das iniciativas previstas para a comemoração do centenário passa por repetir a distribuição de flores em papel aos peregrinos que se deslocam à aldeia dos videntes.

"O ano passado houve uma senhora que pediu aos idosos dos lares da vizinhança para fazerem flores em papel para distribuirmos aos peregrinos que nos visitassem. Isso foi feito e as pessoas, tanto as que ofereceram como as que receberam, gostaram muito da ideia que queremos repetir em agosto", declarou, referindo que a intenção é fazer a 19 de agosto, quando se "celebra a aparição de Nossa Senhora nos Valinhos".

Francisco será o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, e vai presidir ao centenário das "aparições" na Cova da Iria.

Os anteriores papas a estar em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).