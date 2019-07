Alta hospitalar para a bebé Matilde

RTP18 Jul, 2019, 12:57 / atualizado em 18 Jul, 2019, 13:01 | País

Matilde esteve envolvida numa das maiores campanhas solidárias em Portugal. A bebé de três meses vai finalmente poder voltar para casa depois de algumas semanas internada no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.



Foi através da página de Facebook dedicada à criança, “Matilde, uma bebé especial”, que os pais deram a novidade.



“Trago boas notícias, amanhã já vou para casa, os papás já estão prontos para cuidar de mim em casa”, lê-se.





Apesar das boas notícias, Matilde ainda tem um “longo caminho a percorrer”.

A bebé foi diagnosticada com uma doença rara que provoca fraqueza muscular e dificuldade em respirar. Esta doença ataca o Sistema Nervoso Central e, quando classificada como tipo I - estado mais grave - impede os bebés de chegar aos dois anos de vida.

O medicamento mais caro do mundo

“Os músculos da caixa torácica não têm força como os de um bebé normal então [a Matilde] está sempre em esforço, por isso é que as crianças com a doença do tipo dela morrem com insuficiência respiratória antes dos dois anos”, explicou a mãe da bebé.Ainda assim, os pais ainda não perderam a esperança. Depois de recolherem donativos num valor superior a dois milhões de euros, custo do medicamento Zolgensma, da empresa Avexis, a bebé espera por uma autorização especial para conseguir iniciar o tratamento com o medicamento “milagre”."Ainda não temos novidades sobre o Zolgensma, mas estamos atentos", esclarecem os pais.“O Zolgensma pode criar uma vida inteira de possibilidades para as crianças e famílias afeta as por esta condição devastadora”, revelou a fundação norte-americana de atrofia muscular espinhal.De acordo com dados da fundação, esta doença afeta milhares de pessoas.Por ser vista como uma das doenças raras mais comuns nos Estados Unidos, a fundação desenvolveu um medicamento específico para tratar esta condição.Zolgensma, considerado o medicamento mais caro do mundo, custa 1,9 milhões de euros e permite substituir o gene defeituoso que impede a produção da proteína necessária para a sobrevivência dos neurônios motores. Basta uma injeção intravenosa de dose única para tratar esta deficiência genética.Contudo, este medicamento ainda não pode ser administrado em Portugal.Apesar de no mercado português já ser vendido um medicamento, o Spinraz, para tratar o defeito genético que provoca a doença, este apenas retarda a progressão da mesma.A equipa médica que acompanha a bebé Matilde já formulou um pedido de autorização especial para utilizar o Zolgensma, medicamento que ainda não foi introduzido em Portugal.O pedido está a ser analisado pelos responsáveis da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed). Caso o pedido seja aceite, o medicamento pode vir a ser comparticipado pela mesma entidade.